Nature's Sunshine Products Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Nature's Sunshine Products schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Mit einer Differenz von 3,15 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,15 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nature's Sunshine Products beträgt derzeit 28, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 40 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist Nature's Sunshine Products eine Rendite von 63,75 Prozent auf, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Persönliche Produkte"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 149,07 Prozent, wobei Nature's Sunshine Products mit 85,32 Prozent deutlich darunter liegt und daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,62 USD von Nature's Sunshine Products inzwischen +10,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +21,11 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.