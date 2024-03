Natural Resource Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum erreicht. Der RSI der Natural Resource-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 63, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da er bei 59,36 liegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Natural Resource.

In fundamentalen Kriterien bewertet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Natural Resource bei 7,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 26,8 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird Natural Resource auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 73,5 USD, während der Kurs der Aktie bei 88,26 USD liegt, was einer Abweichung von +20,08 Prozent entspricht. Jedoch ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 93,07 USD, was einer Abweichung von -5,17 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor zeigt sich, dass Natural Resource mit einer Rendite von 59,33 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 18,42 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.