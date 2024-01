Natural Resource Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Natural Resource haben wir den RSI für die letzten 7 Tage sowie den RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,26 Punkten, was bedeutet, dass die Natural Resource-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Natural Resource auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Aufgrund dieser Abweichung erhält die Aktie in Bezug auf den 25-Tage-RSI ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Natural Resource somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Energie-Sektor zeigt sich, dass die Aktie von Natural Resource im vergangenen Jahr eine Rendite von 88,88 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Natural Resource damit 68,63 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

In Bezug auf Dividendenausschüttungen schneidet Natural Resource im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch schlechter ab. Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Einstufung "Schlecht" aufgrund des Unterschieds von 24,36 Prozentpunkten.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Natural Resource wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit gemischte Ergebnisse für Natural Resource, wobei die Aktie in einigen Bereichen positiv abschneidet, in anderen jedoch negativ bewertet wird.