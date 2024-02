Natural Grocers by Vitamin Cottage-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Natural Grocers By Vitamin Cottage hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 55,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -48,85 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 78,45 Prozent hatte, liegt Natural Grocers By Vitamin Cottage 22,68 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Natural Grocers By Vitamin Cottage ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Wochen vor allem positive Themen erörtert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating führt.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Natural Grocers By Vitamin Cottage mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,59 deutlich unterbewertet im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 32,23). Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,54 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,01 USD liegt (Unterschied +10,86 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 15,74 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt (-4,64 Prozent).

Insgesamt erhält die Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.