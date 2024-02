Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 15,77 USD um 15,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 15,68 USD, was einer Abweichung von +0,57 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet weist die Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,99 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 36,63 und einem RSI25-Wert von 47,61. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Natural Grocers By Vitamin Cottage aktuell 2. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist das Unternehmen eine negative Differenz von -0,17 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik führt.