Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie beträgt 55,19, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 54,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Natural Grocers By Vitamin Cottage in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,78 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (16,34 USD) liegt somit deutlich darüber (Unterschied +27,86 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,86 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Natural Grocers By Vitamin Cottage mit 96,33 Prozent mehr als 57 Prozent darunter. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,62 Prozent. In diesem Vergleich liegt Natural Grocers By Vitamin Cottage mit 103,95 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.