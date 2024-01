Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie: Gigantischer Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Natural Grocers By Vitamin Cottage beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" unterbewertet ist. Die durchschnittliche KGV in der Branche beträgt 33. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Natural Grocers By Vitamin Cottage von 15,86 USD einen positiven Trend von +23,33 Prozent im Vergleich zum GD200 (12,86 USD). Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 15,21 USD und weist einen Abstand von +4,27 Prozent auf, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen zu Natural Grocers By Vitamin Cottage gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden bietet Natural Grocers By Vitamin Cottage derzeit eine Dividendenrendite von 3,07 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,78 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Natural Grocers By Vitamin Cottage-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.