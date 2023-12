Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie: Alles kein Problem!

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen war vor allem die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Natural Grocers By Vitamin Cottage auffällig. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,5 Euro für jeden Euro Gewinn von Natural Grocers By Vitamin Cottage zahlt. Dieser Wert liegt um 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Einzelhandelsbranche für Lebensmittel und Grundnahrungsmittel, der derzeit bei 34 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Natural Grocers By Vitamin Cottage derzeit eine Dividendenrendite von 3,07 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent liegt. Da die Differenz zum Durchschnitt mit 0,22 Prozent nicht allzu groß ist, wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" erzielte Natural Grocers By Vitamin Cottage eine Rendite von 96,33 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,86 Prozent, während Natural Grocers By Vitamin Cottage mit 106,19 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.