Natural Gas Services Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie der Natural Gas Services wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten bewertet. Insgesamt erhielt sie eine Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Kurzfristig betrachtet ergaben sich innerhalb eines Monats 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 18 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 12,85 Prozent bedeutet. Dies führt erneut zu einer Einstufung von "Gut" basierend auf Analystenbewertungen.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Natural Gas Services derzeit 0, was eine negative Differenz von -28,25 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Natural Gas Services-Aktie um +35,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 14,5 USD um +10 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Natural Gas Services eingestellt waren. Es gab acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Natural Gas Services daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.