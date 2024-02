Natural Gas Services Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analysewerkzeug, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für Natural Gas Services einen Wert von 21,86 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI eine Einstufung von "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Natural Gas Services langfristig als "Gut", basierend auf Bewertungen von 18 Analysten, von denen 1 die Aktie als "Gut" und kein Analyst die Aktie als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft hat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 18 USD, was einer Erwartung von 12,5 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 16 USD.

Im Branchenvergleich hat Natural Gas Services in den letzten 12 Monaten eine Performance von 45,11 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +18,54 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Natural Gas Services sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt eine Überperformance erzielt hat, was zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 12,68 USD, während der 50-Tages-Durchschnitt bei 14,89 USD liegt, und der letzte Schlusskurs bei 16 USD liegt.

Insgesamt erhält Natural Gas Services basierend auf der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Branchenvergleich eine Gesamtbewertung von "Gut".