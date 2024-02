Natural Gas Services Aktie: Was für eine Niederlage!

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Natural Gas Services in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im roten Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert wichtige Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Natural Gas Services wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 61. Das bedeutet, dass die Börse 61,54 Euro für jeden Euro Gewinn von Natural Gas Services zahlt, was 124 Prozent mehr ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 27, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Betrachtet man den Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Energie"), so hat die Aktie von Natural Gas Services im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,51 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 2,95 Prozent unter dem Durchschnitt von 28,46 Prozent. Da die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus derselben Branche bei 28,46 Prozent liegt, bewerten wir die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Natural Gas Services auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen bei 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Obwohl es keine Analystenupdates aus dem letzten Monat gibt, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 18 USD, was einer Erwartung in Höhe von 16,5 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.