Natural Food International Holding Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse von Natural Food zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs. Die Abweichung beträgt jeweils 11,96 Prozent und 7,95 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren führt.

Im Branchenvergleich hat die Natural Food-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,88 Prozent erzielt, was eine Underperformance von 19,28 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche darstellt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 19,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Natural Food in den sozialen Medien haben keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der unveränderten Diskussionen in den letzten Wochen.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Natural Food als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,49 insgesamt 92 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".