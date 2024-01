Natural Food International Holding Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Natural Food hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,1 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +12,17 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -13,27 Prozent. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor schnitt Natural Food positiv ab, mit einer Rendite, die 12,83 Prozent über dem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Natural Food-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,48 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,455 HKD liegt, was einer Abweichung von -5,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kürzeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 0,46 HKD, was eine Abweichung von -1,09 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Natural Food-Aktie ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,98 auf, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Natural Food bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.