Natural Food International Holding Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung und der Buzz um Natural Food lassen sich durch präzise und frühzeitige Analyse der Internet-Kommunikation erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Natural Food jedoch kaum verändert, weshalb das Unternehmen von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Natural Food gezeigt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Natural Food in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen haben wir die Äußerungen und Meinungen ausgewertet und festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Natural Food in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -12,84 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +8,63 Prozent für Natural Food. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,09 Prozent im letzten Jahr, wobei Natural Food 9,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Natural Food derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 3,66 %. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 3,66 Prozentpunkten.