Natural Food International Holding Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Natural Food-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI der Natural Food-Aktie bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 59,09 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Natural Food einen Wert von 5,98, was deutlich unter dem Branchenmittel liegt und die Aktie als unterbewertet kennzeichnet. Im Vergleich dazu liegt das Branchen-KGV bei 70,09, was einem Abstand von 91 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,1 Prozent, was 12,26 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -12,67 Prozent, wobei Natural Food aktuell 11,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

