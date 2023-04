Der Natural Diamond Council widerlegt mit Fakten Mythen der Branche

London (ots/PRNewswire) -Der Natural Diamond Council fördert weiterhin die Transparenz, indem er Analysen veröffentlicht, die sich mit den Mythen und falschen Vorstellungen über die Diamantenindustrie befassen.Der Natural Diamond Council (https://www.naturaldiamonds.com/council/), die maßgebliche Quelle für Naturdiamanten, hat seinen Analysebericht 2023 mit dem Titel,,Diamond Facts: Addressing myths and misconceptions about the diamond industry" veröffentlicht. Mit diesem Bericht will der Natural Diamond Council (NDC) Fehlinformationen über natürliche Diamanten und im Synthetischer Diamant (Laboratory-Grown Diamond/Synthetic Diamond) ausräumen.„In einer Zeit, in der die Verbraucher wissbegieriger und aufgeklärter sind als je zuvor, möchten sie mehr über die Werte und verantwortungsvollen Geschäftspraktiken der Unternehmen und der gesamten Branche, bei denen sie einkaufen, Bescheid wissen," so David Kellie, Geschäftsführer des NDC. ,,Wir vom Natural Diamond Council möchten Verbraucher dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen durch transparente Bereitstellung von Informationen zu treffen."Der Bericht befasst sich mit verbreiteten Fehlinformationen über die Diamantenindustrie. Beispiele für Fakten aus dem Bericht sind:Highlight: Im Synthetischer Diamant (Laboratory-Grown Diamond/Synthetic Diamond) können von natürlichen Diamanten unterschieden werden.Unterstützende Fakten:- Alle im Labor gezüchteten Diamanten können mit professionellen Verifizierungsinstrumenten geprüft werden.- Im Gegensatz zu den Milliarden von Jahren, die ein natürlicher Diamant benötigt, um sich unter der Erdoberfläche zu bilden, werden sie in nur wenigen Wochen in Massenproduktion hergestellt. Im Synthetischer Diamant (Laboratory-Grown Diamond/Synthetic Diamond) weisen spezifische wachstumsbedingte Merkmale und Muster auf.Highlight: Nicht alle im Labor gezüchteten Diamanten sind nachhaltig. Unterstützende Fakten:- Im Synthetischer Diamant (Laboratory-Grown Diamond/Synthetic Diamond) sind eine Nachahmung des natürlichen Entstehungsprozesses von Diamanten, für den eine große Menge an Strom benötigt wird, der zumeist aus dem nationalen Stromnetz stammt.- Über 60 % der im Labor gezüchteten Diamanten werden in China und Indien in Massenproduktion hergestellt, wo 63 % bzw. 74 % der Elektrizität aus Kohle gewonnen werden.- Die Herstellung von im Labor gezüchteten Diamanten kann Temperaturen erfordern, die etwa 20 % der Temperatur der Sonnenoberfläche entsprechen.Highlight: Der Prozess der natürlichen Diamantenbildung bedeutet, dass sie von Natur aus selten sind. Sie sind eine endliche natürliche Ressource. Unterstützende Fakten:- Die Bildung erstreckt sich über Millionen, manchmal Milliarden von Jahren und findet in begrenzten Zonen des Erdmantels bei extremen Temperaturen und Drücken statt.- Die weltweite Förderung von Naturdiamanten erreichte 2005 ihren Höhepunkt und ist in den letzten 16 Jahren um über 30 % zurückgegangen.- Die jährliche Gewinnung von 1 Karat Diamanten entspricht dem Volumen eines Medizinballs.Highlight: Im Synthetischer Diamant (Laboratory-Grown Diamond/Synthetic Diamond) haben in den letzten Jahren eine erhebliche Preisabwertung erfahren.Unterstützende Fakten:- Von 2016 bis 2023 ist der Durchschnittspreis eines im Labor gezüchteten Diamanten von 1,5 Karat um mehr als 74 % gesunken.- Während die Preise für natürliche Diamanten ebenfalls schwanken, sind sie in den letzten 35 Jahren durchschnittlich um 3 % pro Jahr gestiegen.Highlight: Ethische Beschaffung hat für die Naturdiamantenindustrie Priorität. Unterstützende Fakten:- Im Rahmen des Kimberley-Prozesses, der von den Vereinten Nationen (United Nations) und der Welthandelsorganisation (World Trade Organization) in Auftrag gegeben wurde, ist der Handel mit Rohdiamanten streng geregelt, um sicherzustellen, dass er konfliktfrei ist.- Der Responsible Jewellery Council (RJC) garantiert eine verantwortungsvolle Beschaffung durch von Dritten geprüfte Zertifizierungen.- Marken, Einzelhändler und Juweliere setzen zunehmend ethische Beschaffungsprotokolle und -richtlinien ein, was Transparenz in ihre Lieferketten bringt.Highlight: Naturdiamanten tragen zum Schutz der Artenvielfalt auf einer Fläche bei, die der von New York City, Chicago, Washington D.C. und Las Vegas zusammen entspricht. Das ist fast das Vierfache der Fläche, die die NDC-Mitgliedsunternehmen weltweit für die Gewinnung von Naturdiamanten nutzen. Unterstützende Fakten:- Die De Beers Group, ein führendes Diamantenunternehmen, ist eine Partnerschaft mit Kelp Blue eingegangen, um das Potenzial von Kelp zur Speicherung von Kohlenstoff und zur Verbesserung der Meeresgesundheit zu erforschen.- Die Diamond Route ist ein von der De Beers Group eingerichtetes Netzwerk zum Schutz wichtiger Lebensräume für wilde Tiere in Südafrika und Botswana.Highlight: Naturdiamanten kommen den Ländern zugute, aus denen sie stammen. Die Naturdiamantenindustrie sichert den Lebensunterhalt von 10 Millionen Menschen weltweit. Unterstützende Fakten:- Bis zu 80 % des Wertes der Rohdiamanten verbleiben in den Gemeinden vor Ort in Form von lokaler Beschaffung, Beschäftigungsbeihilfen, Sozialprogrammen, Investitionen in die Infrastruktur sowie Steuern, Lizenzgebühren und Dividenden, die von der Industrie an die jeweiligen Regierungen gezahlt werden.- Bei den NDC-Mitgliedern sind 85 % aller Beschaffungen lokal.- In Kanada trägt die Naturdiamantenindustrie zu 24 % des Gesamt-BIP in den Nordwest-Territorien bei. 17 Milliarden Dollar gingen an Unternehmen in den Nordwest-Territorien (NWT) und 7,5 Milliarden Dollar an Unternehmen in indigenem Besitz (NWT).Weitere Fakten über die Diamantenindustrie, wo Themen wie Rückverfolgbarkeit, Lagerhaltung und andere Irrmeinungen angesprochen werden, finden Sie unter: https://www.naturaldiamonds.com/diamondfacts/.Die Ergebnisse dieser Analyse stammen aus einer gründlichen Überprüfung einer breiten Palette von Sekundärforschung, die von weltweit anerkannten Drittunternehmen durchgeführt wurde. Zu den behandelten Themen wurden auch Branchenexperten und unabhängige Nachhaltigkeitsberater befragt.Informationen zu dem Natural Diamond CouncilDer Natural Diamond Council (NDC) inspiriert und informiert Verbraucher über die unglaubliche Welt der Naturdiamanten über seine Plattform Only Natural Diamonds. Die Plattform ist der maßgebliche Herausgeber für alles, was Naturdiamanten betrifft, einschließlich Promis und Popkultur, epische Diamanten und Schmucktrends, Verlobungen und Hochzeiten sowie Kaufleitfäden für Diamanten. Der NDC unterstützt die Integrität der Naturdiamantenindustrie, indem er Transparenz und Einblicke in die Fortschritte dieses Sektors und seine Verpflichtungen zur weiteren Verbesserung bietet. Der NDC ist eine weltweite Organisation, deren Mitglieder auf vier Kontinenten und in zehn Ländern, darunter Kanada, Südafrika und Botswana, tätig sind. Seine Unternehmen sichern den Lebensunterhalt von 10 Millionen Beschäftigten in der Industrie und ihren Familien in aller Welt. Der NDC ist in den USA, China, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Europa tätig. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.naturaldiamonds.com/.