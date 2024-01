Natural Cool Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Natural Cool-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 SGD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,02 SGD weicht somit um -33,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,03 SGD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls eine -33,33-prozentige Abweichung aufweist und somit auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Natural Cool-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Natural Cool-Aktie einen Wert von 100 für den RSI7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und einen Wert von 51,61 für den RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Natural Cool in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Natural Cool auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers also eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Natural Cool-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 28 Prozent erzielt, was 33,74 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -7,17 Prozent, wobei Natural Cool aktuell 35,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.