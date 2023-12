Natural Cool Aktie: Bloß aufpassen!

Die Anleger-Stimmung bei Natural Cool in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen liefert keinen klaren positiven oder negativen Trend. Daher wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor weist Natural Cool eine Rendite von 28 Prozent auf, was mehr als 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,57 Prozent, während Natural Cool eine deutlich höhere Rendite von 36,57 Prozent erzielte. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Natural Cool ergeben haben. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Natural Cool-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 SGD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,02 SGD, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 SGD weist eine Abweichung von -33,33 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Natural Cool in der einfachen Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Schlecht".