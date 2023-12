Natural Beauty Bio- Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Natural Beauty Bio-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen technischen und fundamentalen Analysen. Der aktuelle Kurs von 0,5 HKD liegt 3,85 Prozent unter dem GD200 (0,52 HKD), was auf ein neutrales Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist ebenfalls auf ein neutrales Signal hin, da der Kurs bei 0,5 HKD liegt. Die Kombination dieser beiden Werte führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Natural Beauty Bio-Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder eine überwiegend positive noch negative Stimmung wurde in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Anzahl der Diskussionen blieb relativ konstant. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Natural Beauty Bio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 50 für den 7-Tage-Zeitraum und einem Wert von 50 für den 25-Tage-Zeitraum. Auch hier wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

In der fundamentalen Analyse wird die Natural Beauty Bio-Aktie als überbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,97. Dies liegt 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung der Natural Beauty Bio-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen und fundamentalen Analysen.

