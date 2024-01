Natural Beauty Bio- Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Natural Beauty Bio-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,46 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnet die Aktie eine Rendite von -5,66 Prozent im letzten Jahr, was 8,31 Prozent über dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Allerdings liegt sie 3,95 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite der Branche "Persönliche Produkte". Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt die Natural Beauty Bio-Aktie mit einem aktuellen Wert von 28,97 um 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs um -5,88 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Natural Beauty Bio-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

