Natural Alternatives Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Natural Alternatives eingestellt waren. Es gab sieben positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Natural Alternatives daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei Natural Alternatives bei 47,37. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Natural Alternatives im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,83 Prozent erzielt, was 110,97 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt 126,61 Prozent, und Natural Alternatives liegt aktuell 156,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 51,94 und liegt 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 45. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und daher erhält Natural Alternatives auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.