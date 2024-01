NaturalShrimp Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Naturalshrimp ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es ist zu beobachten, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Naturalshrimp derzeit bei 0,03 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,012 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -60 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,02 USD, was einer Distanz von -40 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtnote "schlecht" für die technische Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Naturalshrimp liegt der aktuelle RSI-Wert bei 50, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Naturalshrimp gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung für Naturalshrimp, die von neutralen Stimmungen und einer schlechten technischen Analyse geprägt ist.