NaturalShrimp Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Naturalshrimp-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 66, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein Wert von 69,23 erzielt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zur Naturalshrimp-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führen ebenfalls zu einer insgesamt positiven Einschätzung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich jedoch eine insgesamt negative Anleger-Stimmung. Obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden, erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse der Naturalshrimp-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein ähnliches Bild ermittelt, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung, der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Naturalshrimp-Aktie.