NaturalShrimp Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Naturalshrimp wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Naturalshrimp weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Naturalshrimp veröffentlicht. In den vergangenen Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,011 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -63,33 Prozent und einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -45 Prozent und einem schlechten Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Naturalshrimp in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine schlechte Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen führt ebenfalls zu einem schlechten Rating. Insgesamt wird die Aktie von Naturalshrimp daher als schlecht bewertet.