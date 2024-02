NaturalShrimp Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Naturalshrimp-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 42,86 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 50, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Dies ergibt insgesamt eine Bewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Naturalshrimp-Aktie ist insgesamt als "Schlecht" einzustufen, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zu finden sind und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Naturalshrimp beschäftigt hat.

In technischer Hinsicht hat der gleitende Durchschnittskurs der Naturalshrimp 0,03 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,011 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -63,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,01 USD, was einem Abstand von +10 Prozent entspricht und somit als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet deuten ebenfalls auf eine negative Stimmung bezüglich Naturalshrimp hin. Die Diskussionen in den sozialen Medien sind langfristig unterdurchschnittlich aktiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl der Relative Strength Index, das Anleger-Sentiment, die technische Analyse als auch das Sentiment und der Buzz im Internet auf eine negative Bewertung der Naturalshrimp-Aktie hinweisen.