NaturalShrimp Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Bewertung des Unternehmens Naturalshrimp durch Anleger in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Stimmung in den letzten Tagen. Von insgesamt zehn Tagen waren sechs Tage negativ und nur vier positiv. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen häufiger erwähnt und erhielt verstärkte Aufmerksamkeit von den Anlegern, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs der Naturalshrimp liegt bei 0,03 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,011 USD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 einen Abstand von +10 Prozent, was positiv bewertet wird und zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergibt eine überkaufte Bewertung für die Naturalshrimp-Aktie, was negativ bewertet wird. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine negative RSI-Bewertung für Naturalshrimp.

Die Gesamtbewertung basierend auf der Anlegerstimmung, Diskussionsintensität, technischer Analyse und dem RSI führt zu einer neutralen bis negativen Einschätzung der Naturalshrimp-Aktie.