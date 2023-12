NaturalShrimp Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Naturalshrimp ergibt sich ein RSI von 60, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, liegt bei 60 und führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Naturalshrimp. Die Aktie erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu Naturalshrimp in den sozialen Medien zeigt, dass das Unternehmen momentan weder besonders im Fokus steht, noch vernachlässigt wird. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Naturalshrimp eingestellt waren. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung wider. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Naturalshrimp derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine negative Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Naturalshrimp ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI und das Sentiment in den sozialen Medien, während die Anlegerstimmung und die technische Analyse zu einer "Schlecht"-Einstufung führen.