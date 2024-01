NaturalShrimp Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen, oder 25 Tagen als RSI25, wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Naturalshrimp liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 55,56, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Rating für die Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Naturalshrimp verläuft derzeit bei 0,03 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs mit 0,012 USD einen Abstand von -60 Prozent aufweist. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,01 USD, was einer Differenz von +20 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Zusammen ergibt sich ein neutrales Gesamtbild auf Basis der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz, spielen ebenfalls eine Rolle. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Naturalshrimp festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer negativen Gesamtbewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Naturalshrimp diskutiert, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, und fünf Tagen, an denen negative Themen überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt erhält Naturalshrimp daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.