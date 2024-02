NaturalShrimp Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Naturalshrimp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,013 USD, was einem Unterschied von -56,67 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,01 USD, was einen positiven Unterschied von +30 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Naturalshrimp somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt aktuell 20, was auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dagegen eine neutrale Bewertung, da Naturalshrimp weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Naturalshrimp. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Naturalshrimp eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung von "Schlecht" führt.