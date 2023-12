NaturalShrimp Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Der RSI der Naturalshrimp-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird dem Wert ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 57,69 keine überkaufte oder überverkaufte Situation, sodass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Naturalshrimp-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Alles in allem wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Naturalshrimp-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusätzlich weist die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt auf eine besonders negative Einschätzung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Naturalshrimp-Aktie auf Basis verschiedener Bewertungsfaktoren.