NaturalShrimp Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Naturalshrimp-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,011 USD -63,33 Prozent davon abweicht. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 0,01 USD über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (+10 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Naturalshrimp-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Naturalshrimp ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da weder überkauft noch überverkauft vorliegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an vier Tagen überwiegend positiv und an acht Tagen überwiegend negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf Naturalshrimp gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes rund um die Aktie von Naturalshrimp zeigt eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für die Naturalshrimp-Aktie eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes.