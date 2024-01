Natura &Co Holding-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Natura &-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die Natura &-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Natura & im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursziel von 9 USD ergab sich im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings, was ein Aufwärtspotential von 32,94 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs (6,77 USD). Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Natura & somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Natura & ist derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut". Der GD200 des Wertes liegt bei 5,99 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (6,77 USD) um +13,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 6,18 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +9,55 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Natura & liegt bei 45,61, was die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 für die Natura & bewegt sich bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Natura & eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Natura & für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.