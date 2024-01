Natura &Co Holding Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Natura & hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. An sechs Tagen wurden überwiegend positive Diskussionen verzeichnet, während an den anderen Tagen hauptsächlich neutrale Meinungen vorherrschten. Auch in den letzten Tagen war das Interesse der Anleger vor allem auf positive Themen gerichtet, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Natura & basierend auf dem Anleger-Sentiment mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hierbei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Natura & zeigt sich eine deutlich geringere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Natura &.

Die Analysten bewerten die Natura &-Aktie derzeit positiv, mit einer "Gut"-Bewertung. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu diesem Rating führt. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 37,4 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Natura & in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Natura &-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 61, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 51,23 ebenfalls neutral eingestuft. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Natura & mit einem "Neutral"-Rating bewertet.