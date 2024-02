Natura &Co Holding Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Natura &. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 61,86 Punkte, was bedeutet, dass Natura & momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,71 im neutralen Bereich, was der Aktie ein weiteres "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt wird Natura & damit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Natura &. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die trendfolgenden Indikatoren weisen darauf hin, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Natura &-Aktie beträgt aktuell 6,29 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 6,49 USD auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,7 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ein weiteres "Neutral"-Rating für Natura & ergibt. In Summe wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysten sehen die Natura & positiv, da in den vergangenen 12 Monaten 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder schlechten Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Natura & liegt im Durchschnitt bei 9 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 38,67 Prozent entspricht. Auf Basis der Analysten-Untersuchung wird Natura & insgesamt daher mit einem "Gut" eingestuft.