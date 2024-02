Natura &Co Holding Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Natura &Co Holding":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Natura & liegt bei 61,86, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53 für die Natura & an, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung für Natura & wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral".

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Natura &-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 6,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,49 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,7 USD, und auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Natura &-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 9 USD, was ein Aufwärtspotential von 38,67 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (6,49 USD) ergibt. Somit erhält die Natura &-Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf Basis der Analysteneinschätzung.