Nato verspricht Mauretanien Hilfe in Sicherheitsfragen

MADRID (dpa-AFX) - Die Nato hat dem nordwestafrikanischen Land Mauretanien Unterstützung in Sicherheitsfragen zugesagt. Die Alliierten hätten sich auf ein Paket zum Aufbau von Verteidigungsfähigkeiten für Mauretanien geeinigt, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch beim Nato-Gipfel in Madrid. Man werde dem Land bei der Bewältigung von Sicherheitsproblemen wie dem Grenzschutz, irregulärer Migration und Terrorismus helfen. Auf Bitten Mauretaniens werde man die Hilfe auf Schlüsselbereiche wie Spezialoperationen und die maritime Sicherheit konzentrieren./wim/DP/men