Nato-Chef Stoltenberg verurteilt Nordkoreas Raketentests

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Nordkorea für eine Reihe von Raketenstarts in den vergangenen Tagen kritisiert. "Ich verurteile die gefährlichen und destabilisierenden Raketentests Nordkoreas aufs Schärfste", erklärte der Norweger am Dienstag auf Twitter. Die Raketentests verstießen gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Zudem sprach Stoltenberg davon, dass Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm aufgeben müsse. Die Nato stehe an der Seite Japans und Südkoreas.

Am Dienstag feuerte Pjöngjang eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) ab. Es ist das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen ist. Zuvor hatte Nordkorea am Samstag zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet - das war der vierte Raketenabschuss innerhalb einer Woche./mjm/DP/stw