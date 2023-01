Native lanciert unsichtbare DEX-Schicht für Krypto

New York (ots/PRNewswire) -Native hat heute den Start seiner projekteigenen DEX-Schicht für Kryptowährungen bekannt gegeben.Native hat diese Technologie entwickelt, weil das Krypto-Ökosystem seiner Meinung nach zu sehr von Börsen und Kursmaklern abhängig geworden ist. Börsen stehen zwischen Nutzern und Projekten, ziehen Gebühren ab und sorgen für Reibungsverluste. Kursmakler arbeiten im Verborgenen und nur wenige verstehen, wie sie arbeiten. Das muss sich ändern. Krypto muss nutzerzentriert werden, um auf eine Milliarde Nutzer zu skalieren. Deshalb gibt es Native.Die Technologie von Native ermöglicht es jedem Projekt, seine eigene dezentralisierte Börse (DEX) zu werden. Die einzigartige Architektur des Protokolls verbindet die On-Chain-Transparenz und Sicherheit einer dezentralen Börse mit der Effizienz einer zentralen Börse. Dies löst ein wichtiges Problem für Kryptowährungen, indem es Drittbörsen überflüssig macht und den einzelnen Anwendungen die volle Kontrolle über den Wegverlauf ihrer Nutzer und ihre Liquidität gibt. Weitere Informationen finden Sie in der Ankündigung des Starts (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3760540-1&h=3191362099&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3760540-1%26h%3D2371287520%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmedium.com%252F%2540native_labs%252Fintroducing-native-a-network-of-programmable-dexs-with-shared-liquidity-9ddbd9093640%26a%3Dlaunch%2Bannouncement&a=Ank%C3%BCndigung+des+Starts) von Native auf Medium.Native setzt sich für den Aufbau einer Gemeinschaft von Projekten und Nutzern ein, die Krypto gemeinsam einem breiten Publikum zugänglich machen. Die DEX-Schicht von Native macht den Tauschvorgang reibungslos und benutzerfreundlich.Das Team hat bereits eine Technologiepartnerschaft mit Ankr, dem führenden Anbieter von Blockchain-Infrastruktur, und eine langfristige Kampagnenpartnerschaft mit Galxe, dem führenden Web3-Netzwerk für Anmeldedaten, angekündigt. Bleiben Sie dran, um in Zukunft über weitere gemeinsame Vorhaben informiert zu bleiben.Informationen zu Native:Native ist ein Blockchain-Technologieunternehmen, das Krypto für die nächste Milliarde von Nutzern zugänglich macht. Weitere Informationen finden Sie unter native.org.contact@native.orgwww.native.orgKontakt:contact@native.orgVerwandte Linkswww.native.org View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/native-lanciert-unsichtbare-dex-schicht-fur-krypto-301726071.htmlOriginal-Content von: Native, übermittelt durch news aktuell