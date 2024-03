Native Mineral Resources Holdings  tut es schon wieder?

Die aktuelle Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung rund um Native Mineral in den letzten Wochen relativ stabil geblieben ist. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt. Sowohl die Diskussionsstärke als auch die Anlegerstimmung deuten darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Native Mineral-Aktie aktuell bei 0,03 AUD liegt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,02 AUD, was zu einer negativen Differenz von -33,33 Prozent führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,02 AUD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Native Mineral zeigt eine Ausprägung von 71,43, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 54,17, was zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das die Aktie von Native Mineral als "Schlecht" einstuft.