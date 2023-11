Native Mineral Resources Holdings  Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Native Mineral-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 AUD lag. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,028 AUD weicht somit um -30 Prozent ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 AUD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -30 Prozent ebenfalls ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Native Mineral-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Native Mineral liegt bei 77,78, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden durch die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung im Internet beeinflusst. Die Aktie von Native Mineral zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger wird durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beeinflusst. In den letzten zwei Wochen wurde über Native Mineral eher neutral diskutiert, mit überwiegend neutralen Einstellungen der Anleger. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vor allem positive Themen zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Native Mineral insgesamt eine "Gut"-Bewertung.