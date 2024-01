Nationz Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse zeigt, dass die Nations-Aktie derzeit -5,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -17,51 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz hat die Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nations eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0,92 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nations-Aktie liegt bei 56,93, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.