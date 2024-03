National World Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der gleitende Durchschnittskurs der National World beträgt derzeit 16,34 GBP, während der Aktienkurs bei 14,25 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,79 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 15,38 GBP, was einem Abstand von -7,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die National World-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen eine überkaufte Situation an und wird daher als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält National World in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Anleger-Sentiment wird daher mit "Gut" bewertet. Es gab keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei National World, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält National World für diese Stufe daher eine "Neutral"-Einschätzung.