National World Aktie: Immer langsam!

Die National World hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 13,75 GBP einen Abstand von -10,01 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Aus charttechnischer Sicht wird dies als kurzfristig "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -21,74 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung führt.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analytiker haben die National World auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um National World in den sozialen Medien behandelt. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der National World in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft waren, da der RSI bei 50 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet jedoch auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um National World durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die National World.