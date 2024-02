National Westminster Bank Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die National Westminster Bank hat in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positive Resonanz erhalten. Es gab fünf positive und vier negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die National Westminster Bank daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb dagegen konstant, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für National Westminster Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der National Westminster Bank-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 15, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (60,75) zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für National Westminster Bank.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.