National Westminster Bank Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell zeigt der RSI der National Westminster Bank einen Wert von 8,77, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien rund um die National Westminster Bank vor allem in den letzten zwei Tagen negativ war. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz über einen längeren Zeitraum können interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild liefern. In diesem Fall ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung der National Westminster Bank als "Schlecht" führt.

In der charttechnischen Bewertung wird der aktuelle Kurs der National Westminster Bank als "Neutral" eingestuft, sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50. Der Abstand zum GD200 beträgt -1,86 Prozent und zum GD50 +0,48 Prozent.

Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung der National Westminster Bank-Aktie als "Neutral" in Bezug auf verschiedene Aspekte der technischen und sozialen Analyse.