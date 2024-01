National Western Life Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse der National Western Life-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 401,36 USD, während der letzte Schlusskurs bei 483,02 USD liegt, was einer Abweichung von +20,35 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 480,17 USD, was einer Abweichung von +0,59 Prozent entspricht. Hierdurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die National Western Life-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Hinblick auf das Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für National Western Life in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die National Western Life-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (40) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (35,7) führen zu dieser Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die National Western Life-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +53,63 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 61,38 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.