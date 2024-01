National Western Life Aktie: Abwarten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für National Western Life wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,19 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 47,43, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 411,19 USD für den Schlusskurs der National Western Life-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 483,31 USD, was einen Unterschied von +17,54 Prozent darstellt und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 480,94 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von National Western Life ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,53 auf, was 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist National Western Life derzeit eine Dividendenrendite von 0,07 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,9 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz von 3,82 Prozentpunkten zeigt eine deutliche Unterperformance in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.