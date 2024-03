National Vision Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen tauschten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen National Vision aus. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung des Anleger-Sentiments ab.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei National Vision konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit weder signifikant erhöht noch verringert. Daher erhält National Vision in dieser Hinsicht insgesamt auch ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von National Vision bei 3,59 Prozent und damit über 6 Prozent über dem Durchschnitt. Die Rendite der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt in den letzten 12 Monaten 6,26 Prozent, wobei National Vision mit 2,68 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält National Vision in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die National Vision-Aktie aktuell als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu National Vision vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (20 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -12,7 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält National Vision eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.