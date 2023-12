National Vision Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die National Vision-Aktie wird derzeit in verschiedenen Analysebereichen bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,19 USD. Der letzte Schlusskurs von 19,76 USD weicht somit um -2,13 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (17,52 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+12,79 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die National Vision-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positiv geprägte Diskussionen dominierten an vier Tagen, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen National Vision diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die National Vision-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 45,56, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 44,42, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich auf Basis des Relative Strength-Index ein Gesamtranking von "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die National Vision-Aktie als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 503,75 liegt 1262 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 36,97 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie somit die Einstufung "Schlecht".