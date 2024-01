National Vision Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für National Vision auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 37,68 Punkten liegt. Das bedeutet, dass National Vision momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,81 ein "Neutral"-Rating an. Somit wird National Vision insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet National Vision derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel, mit einem Unterschied von 3,37 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,37 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

Betrachtet man die Performance von National Vision in den letzten 12 Monaten im Branchenvergleich, so erzielte das Unternehmen eine Performance von -51,8 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -4,54 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -47,26 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,25 Prozent hatte, liegt National Vision 52,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir National Vision auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionen zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für National Vision weist jedoch eine positive Veränderung auf, was einem "Gut"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von National Vision bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".